Le président de l'ASM Oran, Mohamed El Morro, un des membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football qui ont contesté le bilan financier présenté par le Bureau sortant lors de l'Assemblé ordinaire de l'instance, tenue lundi à l'Hôtel Sheraton (Alger), a considéré que cette contestation était justifiée.

"Je n'ai pas critiqué dans le seul but de critiquer. Bien au contraire, ma contestation était fondée, et pour deux principales raisons.

La première est relative au manque de temps, car on ne peut pas décortiquer un rapport de plusieurs centaines de pages en une aussi courte période.

Ce qui mène d'ailleurs directement au deuxième point, qui concerne la gestion rationnelle des fonds" a-t-il commencé par expliquer.

En effet, selon El Morro, les membres de l'Assemblée étaient en droit de bien étudier le rapport financier, pour pouvoir juger si les fonds ont été convenablement utilisés.

"Certes, le bureau sortant a accompli de grandes choses pendant son mandat, mais par ordre de priorité, il aurait peut-être été préférable d'utiliser l'argent dépensé autrement" a- t-il considéré.

En effet, d'après El Morro, "il aurait peut-être été préférable de fournir aux clubs une aide financière plus directe, et plus concrète, surtout en ces temps difficiles, plutôt que de donner la priorité à d'autres projets, comme par exemple la création d'une plate-forme" a-t-il précisé.

Autre membre de l'Assemblée générale de la FAF à avoir contesté le bilan financier présenté par le Bureau sortant, Mohamed Zerouati, le président de la JS Saoura.

"Dès le départ, je n'étais pas d'accord avec la manière avec laquelle s'étaient déroulées les choses.

C'est d'ailleurs pour cela que j'avais entrepris des démarches, pour demander un audit extérieur" a-t-il indiqué.

Le président Bécharois a "regretté" également le fait qu'il n'a pas obtenu "le droit de débattre de certaines questions importantes" lors de cette AGO, qualifiant le président sortant de "dictateur".

En effet, Zerouati disait avoir "une quarantaine de points à éclaircir", et il espérait profiter de cette AGO pour le faire, "mais je n'ai eu droit aux réponses que j'espérais" a-t-il encore regretté.

Le bilan financier présenté par le Bureau sortant a été voté par un total de 104 membres.

91 d'entre eux l'ont approuvé, contre dix désapprobations, alors que trois membres ont préféré ne pas s'exprimer.