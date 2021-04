"Ce report intervient afin d'étudier le dossier de candidature à la présidence de Toufik Lallali (Biskra), qui a été rejeté une première fois par la commission de suivi et de renouvellement des instances fédérales", a précisé à l'APS, le secrétaire général de l'instance, Abdelkader Benbachir.

"La date de la nouvelle AGE sera fixée par cette commission", a-t-il ajouté. La 1ere AGE, tenue le 18 mars à Alger, avait été marquée par le rejet de la candidature de Younes Grini, par la majorité des membres votants. Sur les 15 voix délibératives prononcées, Grini avait obtenu quatre (04) oui, contre onze (11) non. Face à cette situation et selon la réglementation, les membres de l'AG ont procédé au 2e tour, qui s'est achevé sur le même score.

Les membres de l'AG avait procédé à l'élection du nouveau Bureau fédéral, composé de sept (6) membres, pour le mandat olympique 2021-2024.

Il y a lieu de rappeler que l'ancien président de la FABBFPL, Moussa Messaour et son bureau fédéral, ont été suspendus par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) en octobre 2020. Suite à cette décision, un directoire composé de trois membres a été installé afin de gérer les affaires courantes de l'instance fédérale pour le reste du mandat olympique. II s'agit de Semlala Abdennour (président), Dali Mokhtar (membre) et Rachidi Kamel (membre). Réélu en 2017 pour un deuxième mandat consécutif à la tête de la FABBFPL, Messaour avait déjà eu un passage en tant que président de l'instance fédérale entre 2006 et 2009. Il occupe également le poste de président de la Confédération africaine de powerlifting. Messaour était en conflit avec plusieurs athlètes algériens de la discipline.