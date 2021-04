Le nombre des nouvelles infections au nouveau coronavirus (Covid-19) en Iran est à son plus haut niveau depuis quatre mois avec 13.890 nouveaux cas confirmés au cours des dernières 24 heures, selon des chiffres du ministère de la Santé publiés lundi.

La ville de Téhéran est maintenant classée "rouge" et seules les activités économiques dites essentielles (alimentation, santé...) sont autorisées.

Au cours des dernières 24 heures, 13.890 nouveaux cas confirmés ont été recensés dans les centres de dépistage du pays, a indiqué la porte-parole du ministère, Sima Sadat Lari, cité par des médias.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens est à son plus haut depuis le 4 décembre (13.922) et s'approche du pic de 14.051 nouveaux cas confirmés atteint le 28 novembre.

Le nombre des nouveaux décès dus liés au coronavirus est de 172 décès, soit le niveau le plus élevé depuis le 23 décembre. Le ministre de la Santé iranien, Saïd Namaki, a annoncé plutôt dans la journée, que les villes iraniennes "s'attendent à une nouvelle vague de Covid-19".

"Nous nous trouvons actuellement dans une situation très difficile" et l'établissement sa nitaire du pays rencontre des difficultés, a-t-il noté.

Les Iraniens ont fêté Norouz, le Nouvel An iranien le 21 mars.

Le pays a signalé à ce jour, plus de 1,9 million de cas d'infections au nouveau coronavirus avec plus de 63.000 décès.