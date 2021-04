Quelque 2.762 personnes au Royaume-Uni ont été testées positives au COVID-19, portant le nombre total de cas de contamination dans le pays à 4.362.150, selon les chiffres officiels publiés lundi.

Le pays a également enregistré 26 nouveaux décès liés au coronavirus sur la même période.

Le nombre total des décès liés au coronavirus au Royaume-Uni s'élève désormais à 126.862, selon ces statistiques. Ces chiffres ne comptabilisent que les personnes décédées dans les 28 jours suivant leur premier dépistage positif.

Plus de 31,6 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu leur première dose de vaccin contre le coronavirus, selon les nouveaux chiffres officiels. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, doit donner une conférence de presse à Downing Street plus tard ce lundi.

Il devrait y annoncer une nouvelle phase d'assouplissement du confinement, et confirmer qu'un système de notation par couleur des pays étrangers sera mis en place lorsque les voyages à l'étranger reprendront.

Il est également probable que M. Johnson présente un projet de mise en place de passeport coronavirus dans le cadre des efforts du pays pour revenir à la normalité.

Les autorités britanniques ont annoncé plus tôt lundi que tout le monde en Angleterre aura le droit de bénéficier d'un dépistage rapide et gratuit du COVID-19 deux fois par semaines à dater de vendredi dans le cadre d'une extension du programme de dépistage du gouvernement.

Les kits de dépistage à écoulement latéral, permettant d'obtenir des résultats en 30 minutes environ, seront disponibles gratuitement auprès des sites de dépistage et pharmacies et par envoi postal. Les experts ont mis en garde que malgré les progrès de la campagne de vaccination, le Royaume-Uni n'était "pas encore tiré d'affaires", et des inquiétudes subsistent concernant la propagation des nouveaux variants ainsi que la troisième vague de pandémie sur le continent européen.