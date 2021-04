Le service pédiatrique de l’hôpital Hassiba Ben Bouali de Blida (ex-Ben Boulaid)) sera "bientôt" transféré à l’hôpital Ferroudja une fois ses travaux de réaménagement parachevés, a-t-on appris lundi du directeur de la Santé de la wilaya.

Le transfert du service pédiatrique de l’hôpital Hassiba Ben Bouali du centre ville de Blida vers l’hôpital Ferroudja qui fait actuellement l’objet de travaux de réfection et de réhabilitation suite au transfert de ses services vers le CHU Franz Fanon "interviendra dans les trois prochains mois", a indiqué à l’APS le directeur de la santé Ahmed Djemai.

Signalant le "parachèvement prochain des travaux d’aménagement, en cours, à l’hôpital de Ferroudja, pour lesquels une enveloppe de 170 millions de dinars a été affectée", le responsable de la santé a fait part du transfert programmé, dans une première étape, du bloc de chirurgie pédiatrique, du bloc de radiologie et du laboratoire, avant le transfert dans, une phase ultérieure, du bloc du cancer pédiatrique".

M. Djemai a signalé, par ailleurs, l’affectation d’une dotation supplémentaire de 70 millions DA pour la réfection du bloc du cancer pédiatrique en vue d’assurer une prise en charge idoine des enfants malades "requérant une attention particulière tout au long de leur séjour à l’hôpital, ceci d’autant plus que ce service fait l’objet d’une grande pression en raison de l’accueil de cas de différentes wilayas du pays", a indiqué Ahmed Djemai.

"Une fois évacué, le service pédiatrique de l’hôpital Hassiba Ben Bouali sera exploité dans l’extension du service obstétrique et d’accouchement qui, lui aussi, enregistre une importante pression ayant dépassé ses capacités d’accueil car accueillant de nombreuses femmes enceintes de wilayas voisines", a indiqué le directeur de la santé de Blida.