La santé publique à l'épreuve de la Covid-19 a été au cœur d'une conférence-débat, animée au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran par le chargé de la cellule de suivi des enquêtes épidémiologique auprès du président la République, Pr Mohamed Belhocine.

Pr Belhocine a souligné que la Covid-19 a mis à rude épreuve le système de santé en Algérie, ajoutant que de cette crise sanitaire engendrera des changements profonds des paradigmes sanitaires. Pour le spécialiste, la crise sanitaire engendre un retour à la situation zéro d'excellence et le résultat est des changements majeurs dans les paradigmes économiques, sociaux et sanitaires. S'agissant des enquêtes épidémiologiques menées dans les différentes régions du pays, il a indiqué que les moyens dont disposent les autorités locales et l'engagement dans les enquêtes sont variables, ce qui donnent des résultats variables.

Pr Belhocine a fait savoir qu'une dizaine de wilayas ont mis à profit une application téléchargeable sur un Smartphone, dans les enquêtes épidémiologiques, notamment les wilayas du Centre (Bouira, T ipaza, Blida, Tizi Ouzou), ce qui a permis de mener un nombre important d'enquêtes à leur niveau et de définir les personnes contaminées en un temps record.

Les autres wilayas n'ont pas opté pour cet outil d'enquête malgré ses avantages, a-t-il conclu.