Une deuxième session de formation du projet d'intensification de la représentativité de la population sur le territoire de la commune de Babar (wilaya de Khenchela) s'est ouverte lundi dans le cadre du programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local (CapDel), a déclaré le président de l'association de la cité urbaine Babar-1, bénéficiaire de la formation.

La formation de cinq jours, organisée au Centre de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) "chahid Hafdhaoui Abdelhafidh'' de la commune de Babar, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme de l'association de la cité "chahid Rekami Amar'' bénéficiaire du programme CapDel et est encadrée par le formateur Ayoub Laâssis assisté par le coordinateur local, Mahieddine Djebar.

Consacré au thème de "La démocratie participative", le stage bénéficie à 10 associations de quartiers, de villages, de dechras et de centres ruraux, a-t-il précisé.

Selon le président de l'association, le premier jour placé sous le slogan ''consolider la société civile pour soutenir le développement local'', a vu la présence du ch ef de daïra de Babar, du président et de membres de l'Assemblée populaire communale et du directeur du CFPA "chahid Hafdhaoui Abdelhafidh'' de Babar.

La même source a ajouté qu'un premier stage a été organisé le mois passé pour la formation des présidents des associations activant sur le territoire de la commune de Babar pour permettre aux acteurs de la société civile de jouer un rôle majeur dans le processus de développement de la commune et de participer à la gouvernance locale en exécutant de micro-projets à effet bénéfique pour la vie des citoyens de la commune.

A noter que le programme CapDel financé par le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) et l'Union européenne en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a donné son aval en janvier passé pour le financement de trois projets associatifs à travers la commune de Babar sur un total de 29 projets associatifs de développement local.

Ils sont retenus à l'échelle nationale dans les huit communes pilotes de Djanet (Illizi), Timimoun (Adrar), Messaâd (Djelfa), Ghazaouet (Tlemcen), Djemila (Sétif), Ouled Ben Abdelkader (Chlef), El Khroub (Constantine) et Babar (Khenchela).