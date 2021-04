Le complexe sidérurgique de Bellara (wilaya de Jijel) de la Société algéro-qatarie de sidérurgie (Algerian Qatari Steel) prévoit d’exporter 300.000 tonnes de fer au cours de cette année vers l’Europe, le Canada et certains pays arabes, a indiqué lundi son directeur général adjoint, Chaïb Setti Sofiane.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie organisée à l’occasion de l’obtention par la Société de la certification internationale de qualité ISO 9001 et l’arrivée de la société à un (1) million d’heures de travail sans incidents, le même responsable a fait état de la signature de trois conventions avec des partenaires étrangers pour l’exportation d’environ 300.000 tonnes de fer vers l’Europe, le Canada et plusieurs pays arabes. Il a affirmé, en outre, que le complexe passera à l’étape d’exportation ‘‘durant l’année en cours’’ au travers de plusieurs opérations successives surtout que le marché local connait "une saturation" en cette matière d’environ 30 %. Attribuant l’augmentation des prix locaux du rond à béton en dépit de sa "disponibilité" à la hausse du cours du minerai de fer sur le marché international à hauteur de 70 %, le même responsable a souligné que ce produit représente 65 % des composants du fer. Le même responsable a également relevé que l’obtention par la Société algéro-qatarie de sidérurgie de la certification ISO 9001 constitue une reconnaissance de "la conformité du produit local aux normes mondiales".

De son côté, Youcef Ahmed El Mohannadi, directeur général de la Société algéro-qatarie de sidérurgie, a considéré que le fait que celle-ci ait atteint 1 million d’heures de travail sans incident constitue un "couronnement" des efforts déployés par les travailleurs et l’application de la direction chargée de la sécurité et de l’environnement des normes internationales en matière de sécurité sur les lieux de travail.

Ce responsable a également affirmé que la santé, la sécurité et l’environnement en plus de la qualité représentent "les plus importants fondements de la politique générale du complexe". A noter qu’en marge de la cérémonie, une visite guidée aux diverses unités du complexe a été organisée au profit des représentants locaux de la presse qui ont reçu des explications sur les diverses phases de production au sein du complexe.