Ces journées d'information visent à mettre en relief "les réalisations, dans le cadre du développement et de la modernisation de cette arme, et à faire connaître au public ses différentes missions, ses spécialisations et le degré de développement atteint, lui permettant de jouer son rôle pleinement", a indiqué le commandant de la Garde républicaine, le Général de Corps d'Armée Benali Benali, dans une allocution lue par le chef de service de communication du commandement de la Garde républicaine, le colonel Gharbi Amine à l'ouverture de la manifestation. Le Général de Corps d'Armée a ajouté que "cette manifestation, qui entre dans le cadre du plan de communication de l'Armée Nationale Populaire 2020-2021, vise à renforcer les relations entre l'armée et les citoyens, instaurer l'esprit de solidarité entre le peuple et l'armée nationale populaire, et œuvrer à créer des canaux de communication plus efficaces". Dans son intervention à cette occasion, qui a vu la présence des autorités locales et des représentants de la famille révolutionnaire, le commandant du secteur militaire de Nâama, le colonel Sahtout Aïssa, a indiqué que "ces journées d'information, qui revêtent une grande importance, sont l'une des bonnes traditions que le commandement de l'armée nationale populaire accomplit de manière périodique à travers le pays, et représente un espace adéquat pour répondre aux questions des citoyens sur cette arme". Plusieurs ateliers ont été organisés dans le cadre de cet événement médiatique de trois jours afin d'informer les citoyens sur les différentes spécialisations de la Garde républicaine, notamment les protocoles, l'escorte, la musique, la cavalerie, en plus d'une exposition de documents et de photos et des documentaires sur les différentes étapes historiques de cette arme.

Les visiteurs, notamment les jeunes, présents depuis les premières heures de l'ouverture de cette manifestation, ont montré un grand intérêt aux spécialisations disponibles ainsi que les conditions d'accès aux rangs de la Garde républicaine.

Plusieurs visiteurs de l'exposition ont salué l'organisation de cette manifestation, qui propose également des exercices d'entrainement physique et de combat de la troupe spéciale d'intervention de la Garde républicaine et la brigade cynotechniqu e, ainsi que des explications sur le matériel destiné aux éléments de cette arme (espèces de chevaux, les selles, les épées et les instruments de musique, entre autres).