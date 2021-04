L'Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella a commémoré dimanche le 72e anniversaire de l'attaque historique de la Grande poste d’Oran menée par un commando de l'Organisation spéciale (OS) un lundi 5 avril 1949 et ayant rapporté des fonds pour financer l'action armée contre le colonialisme français.

Inhabituellement à la tenue d'un colloque scientifique pour la circonstance, l'université a organisé au profit d'étudiants en sciences humaines et sciences islamiques une visite aux lieux qui furent le théâtre de la préparation et de la mise en œuvre de l'attaque, guidée par des enseignants du département d'histoire.

La commémoration de cet événement historique a été marquée, ainsi, par une visite à une maison à hai "Es-Seddikia" louée à cette époque par le militant moudjahid Gedhiki Benali et utilisée pendant trois mois pour préparer cette opération, ont évoqué les professeurs d'histoire à l'université d’Oran, Mohamed Belhadj et Mohamed Bendjebbour.

La Grande poste a également été l'autre étape de la visite des étudiants qui ont découvert le coffre-fort en fer qui c ontenait le butin de cette opération spectaculaire, avant de se rendre à la rue Belhadjar Ramdane au quartier d'El Menaouer (ex Saint Charles) où le commando a abandonné la voiture ayant servi à l'opération et qui appartenait à un médecin français.

Cette visite scientifique a été clôturée à hai Sanawbar (ex Planteurs), dans lequel se trouve la maison du militant Zaoui Abdelkader ayant constitué le refuge des militants et des auteurs de l'attaque historique.

Les étudiants ayant pris part à la visite ont salué cette initiative qui leur a permis de découvrir des lieux liés à l'opération de la Grande poste d’Oran sur lesquels ils avaient des informations théoriques.

L'attaque de la Grande poste d’Oran, menée par l'OS le 5 avril 1949 pour financer l'action armée contre le colonisateur, a été une suggestion du moudjahid Djelloul Nemiche dit "Bakhti" qui travaillait à la poste et qui avait fourni des informations pour faciliter l'opération.

Elle devait avoir lieu en mars, mais les conditions n'étaient pas réunies, selon les deux professeurs qui avaient souligné que les commandos qui a mené l'opération était composé de Khaiter Ali Mohamed, Souidani Boudjemaa, Belhadj Bouchaib, Mohamed Bouyahia, Rabah Lourdioui et Ammar Haddad.

Cette opération, préparée par Ahmed Ben Bella, Souidani Boudjemaa, Hocine Ait Ahmed, Hamou Boutlélis, Belhadj Bouchaib et Hadj Benalla, devait rapporter 30 millions de francs français, mais le coffre fort le jour de l'attaque ne contenait que 3,178 millions de francs français qui ont été utilisés après l'opération pour acheter des armes de la Libye.