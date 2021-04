Un avion marocain soupçonné d'avoir photographié des zones militaires dans la région de Ziguinchor, au sud du Sénégal, a été intercepté jeudi par les autorités sénégalaises qui ont ouvert une enquête immédiatement après l'immobilisation de l'appareil. L'avion qui transportait quatre personnes, toutes de nationalité marocaine, est soupçonné d'être un "avion espion" en mission pour photographier des bases militaires dont certaines récemment reprises par des rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), précisent des médias sénégalais. Le ministère sénégalais du Tourisme et des transports aériens a indiqué, dans un communiqué, que des "mesures conservatoires" ont été prises à travers l'immobilisation de l’avion incriminé et l'ouverture d'une enquête qui permettra de "déterminer les responsabilités" liées à cette intrusion jugée "très grave dans un pays souverain", ajoute la même source. L'aéronef ne disposait d'aucune autorisation de navigation lui permettant de survoler la zone en question dans les "conditions définies par les lois et règlements", a signalé le ministère. Casamance dont relève Ziguinchor est une région en proie aux troubles. L'armée sénégalaise y mène des opérations régulières contre les indépendantistes du MFDC.