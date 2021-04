Le Canada a franchi samedi la barre du million de cas de Covid-19, selon des télévisions canadiennes, alors que le pays fait face à une troisième vague, obligeant plusieurs provinces à durcir les restrictions ces derniers jours.

Avec un peu plus de 2.000 nouveaux cas de Covid-19 annoncés en Colombie-Britannique (ouest) samedi soir, le Canada a légèrement dépassé la barre du million de cas depuis le début de la pandémie, selon les chiffres rapportés par les télévisions canadiennes.

Un peu plus de 23.000 personnes sont décédées à ce jour. Le seuil symbolique a été atteint alors que le Canada est confronté à une troisième vague de contaminations et à la propagation des variants, jugés plus transmissibles et plus contagieux. Pour ralentir la propagation du virus, l'Ontario, la province la plus touchée avec un peu plus du tiers du nombre de cas, a renforcé depuis samedi les mesures de restrictions pour au moins quatre semaines.

Les écoles restent ouvertes et les habitants de la province n'ont pas reçu l'ordre de rester chez eux, mais les commerces jugés non essentiels ne peuvent accueillir que 25% de leurs clients h abituels à la fois, contre 50% pour les autres.

Les salles de sport et salons de coiffure sont fermés. Le Québec, deuxième province la plus touchée, a instauré un confinement dans plusieurs régions en plus de maintenir un couvre-feu nocturne depuis début janvier, une mesure inédite au Canada à l'échelle d'une province depuis l'épidémie de grippe espagnole il y a un siècle.

Cette troisième vague touche le pays alors que la campagne de vaccination peine à décoller.

En décembre, le Canada a été l'un des premiers pays au monde à vacciner mais la campagne a été ralentie début 2021 par des retards de livraison des vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna, importés d'Europe.

Le pays a aussi récemment restreint l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, désormais réservé aux plus de 55 ans.

A ce jour, 14,6% de la population canadienne a reçu au moins une dose de vaccin, selon le site Covid-19 Tracker Canada.