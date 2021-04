Plus de 131.213.930 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la pandémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une partie d'entre eux, dont le nombre est encore mal évalué, conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Durant la journée de dimanche, 6.657 nouveaux décès et 519.076 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré, dernièrement, le plus grand nombre de décès sont le Brésil avec 1.240 nouveaux morts, l'Inde (478) et la Russie (343).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie avec 555.001 décès pour 30.706.128 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 331.433 morts et 12.984.956 cas, le Mexique avec 204.147 morts (2.250.458 cas), l'Inde avec 165.101 morts (12.589.067 cas), et le Roy aume-Uni avec 126.836 morts (4.359.388 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts en comparaison avec le nombre de la population, avec 253 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Hongrie (225), le Monténégro (207), la Bosnie (206) et la Belgique (200).

L'Europe totalisait lundi à 10H00 GMT 971.276 décès pour 44.806.515 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 797.518 décès (25.275.870 cas), les Etats-Unis et le Canada 578.060 décès (31.708.934 cas), l'Asie 276.480 décès (18.441.664 cas), le Moyen-Orient 115.712 décès (6.667.933 cas), l'Afrique 113.864 décès (4.274.378 cas), et l'Océanie 998 décès (38.636 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les médias auprès des autorités nationales compétentes et des informations fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).