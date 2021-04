Des journées médicales destinées aux catégories vulnérables et nécessiteuses ont été ouvertes dimanche à l’établissement public hospitalier (EPH) Ziane Achour de Ouled Djellal, a indiqué le directeur de cet établissement, Amar Boudjellal.

"Les staffs médicaux composés de professeurs et de médecins spécialistes sont venus à Ouled Djellal dans le cadre d’un jumelage avec des centres hospitalo-universitaires du Nord du pays pour des consultations médicales consolidant la continuité de ces initiatives et la concrétisation du programme de solidarité", a déclaré ce responsable à l’APS. Il a ajouté qu’au cours de ces journées médicales, des consultations uniquement seront assurées, alors que les interventions chirurgicales prévues en neurologie et orthopédie ont été reportées en raison de la situation épidémiologique liée à la Covid-19.

M. Boudjellal a détaillé que les services médicaux seront assurés par des équipes médicales spécialisées et des paramédicaux des établissements de santé locaux dans le cadre d’un programme de consultation médicale et d’orientation de patients vers les polycliniques de Sidi Khaled, Ras M iaad, Doucen et Ouled Djellal. Le même responsable a souligné que les interventions chirurgicales, habituellement organisées en parallèle avec les consultations médicales seront programmées "dans les prochains mois, au plus tard en novembre de l’année en cours".

La 25e édition de ces journées médicales qui devront se poursuivre jusqu’au 8 avril courant, est organisée par l’EPH Ziane Achour en coordination avec les établissements publics de santé de proximité (EPSP) de Doucen, Ouled Djellal et Ras Miaad sous la supervision de la direction locale de la santé et de la population.