Au moins 650 femmes, tous âges confondus, ont bénéficié du dépistage précoce du sein dans le cadre de la caravane de dépistage initiée par l’association "Menbâa El-Hayat" des sages-femmes d’Ouargla, a-t-on appris lundi des organisateurs. La caravane a donné lieu à l’organisation de consultations et de dépistages gratuits au niveau des structures médicales et polycliniques au profit des femmes des communes de Rouissat, El-Hedjira, Sidi-Khouiled et Ouargla et des zones enclavées d’El-Bour, Debbiche, Oum-Raneb, Bour El-Haicha, Ain-Moussa, Afrane (communes de N’goussa), a indiqué la présidente de l’association, Mme. Wassila Bennoui.

Lancée au mois d’octobre dernier au titre du mois rose, cette caravane médicale a permis la prise en charge de 50 cas de femmes malades présentant des kystes et inflammations et nécessitant d’autres consultations, suivi et contrôles périodiques de leur état, a-t-elle expliqué.

Inscrite au titre de la prise en charge sanitaire des citoyens dans les zones d’ombre, cette campagne a enregistré une large affluence de femmes venues bénéficier des consultations médicales gratuites.

La gynéco -obstétricienne, Halima Azil, a souligné, à ce titre, que la caravane vise à venir en aide médicalement aux femmes rurales par le rapprochement de ses prestations à cette frange sociale, notamment les femmes enceintes.

Encadrée par un staff médical composé de gynéco-obstétriciens, praticiens généralistes, sages-femmes et un laborantin, cette caravane a procédé, outre les consultations et dépistage, à la sensibilisation sur l’importance du dépistage périodique à titre préventif de la maladie.

L’objectif étant de contribuer à assurer des prestations de santé au plus grand nombre possible dans les régions enclavées de la wilaya, dans le cadre des programmes de santé de proximité.