Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche, sur l'impératif d'augmenter le stock national des vaccins anti Covid-19.

La réunion du Conseil des ministres fait état "d'un exposé du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière portant sur le suivi global des opérations de vaccination et l'état de mise en oeuvre de la stratégie d'acquisition des vaccins", lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.

Le ministre a assuré que les enveloppes financières sont disponibles en exécution des engagements de l'Etat. A ce propos, le Président de la République a mis l'accent sur l'impératif "d'augmenter le stock national des vaccins anti Covid-19, le parachèvement des mesures contractuelles et opérationnelles requises pour concrétiser le projet de production en Algérie du vaccin russe "Sputnik V" dans les plus brefs délais, et la diversification des contacts avec les partenaires de l'Algérie dans ce domaine".

Le chef de l'Etat a mis en avant la nécessité de "préserv er un niveau élevé de vigilance" à travers le respect total des différentes mesures préventives pour endiguer la propagation de cette pandémie. Samedi à l'Aéroport Houari Boumediene en marge de la réception d'un premier lot de 364.800 doses du vaccin anti Covid-19 AstraZeneca dans le cadre de la coalition internationale de distribution du vaccin contre la Covid-19 (COVAX), le directeur général de l'Institut Pasteur, Fawzi Derrar avait affirmé que la cadence de vaccination connaitra une "hausse" durant le mois d'avril courant, affirmant que la stabilité de la situation pandémique dans le pays permettra de poursuivre "à l'aise" cette opération. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid avait déclaré, fin du mois dernier, que l'Algérie recevra un total de 920.000 doses de vaccin russe "Sputnik V" avant la fin du mois d'avril.