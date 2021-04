Huit personnes ont péri lorsqu'un yacht a chaviré dans le lac Nam Ngum près de la capitale laotienne Vientiane dimanche, a rapporté l'Agence de presse laotienne (KPL) dans un nouveau bilan. Un précédent bilan du naufrage faisait état de 4 morts.

Le yacht, qui transportait 39 personnes à bord, a chaviré vers 9h heure locale (2h GMT) dimanche lorsqu'une tempête soudaine s'est abattue sur la région de la capitale avec des vents violents, du tonnerre et des pluies assez abondantes.

Le lac Nam Ngum, situé à quelque 60 km au nord de Vientiane, est une destination de week-end pour les habitants de la capitale.

KPL a cité Khamphan Sithidampha, gouverneur de la province de Vientiane, affirmant que le bateau avait coulé à environ 40 mètres du rivage en raison de violentes rafales de vent. Une opération de recherche et de sauvetage a été menée juste après l'incident.

A 16h30 heure locale (9h30 GMT), un total de 31 survivants avaient été secourus et emmenés à l'hôpital tandis que huit corps ont été repêchés.