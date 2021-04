Le bilan du naufrage d'un ferry survenu dimanche dans le fleuve Shitalakhsya, près de la capitale du Bangladesh, Dacca, est passé à 26 morts lundi après-midi, après que 21 autres corps eurent été repêchés, a déclaré un responsable. Ershad Hossain, officier supérieur des services de pompiers et du quartier général de la défense civile, a déclaré que les corps des victimes, dont des enfants et des femmes, avaient été récupérés dans le fleuve dans le district de Narayanganj, à environ 20 km de Dacca. Le bateau bondé, qui transportait à son bord une cinquantaine de passagers, a chaviré après avoir été heurté par un autre bateau dans le fleuve vers 18 heures, heure locale, dimanche. "Vingt et un autres corps ont été repêchés lundi après-midi, ce qui porte le nombre total de victimes de cinq à 26", a déclaré M. Hossain par téléphone.

Il a ajouté qu'une opération de recherche était toujours en cours pour le nombre inconnu de personnes toujours portées disparues. "Nous avons appris que le ferry transportait environ 50 passagers", a-t-il dit, ajoutant que le bateau avait été traîné jusqu'à la rive. Les catastrophe s liées aux ferries et aux bateaux sont fréquentes au Bangladesh, qui est traversé par des centaines de rivières.