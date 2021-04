La Chine a attiré l'année dernière un total de 520,6 milliards de dollars d'investissements étrangers, en hausse de 81% sur un an, a annoncé l'Administration nationale des changes dans un rapport.

Grâce à la reprise économique stable et à l'amélioration du climat des affaires en Chine, les investissements directs étrangers dans la partie continentale de la Chine ont progressé de 14% en 2020, selon le rapport.

En 2020, le marché boursier chinois a reçu des entrées nettes de financements étrangers de 254,7 milliards de dollars, en hausse de 73% sur un an, d'après les données de l'administration.

Les entrées nettes dans les obligations chinoises ont bondi de 86% sur un an à 190,5 milliards de dollars, alors que celles dans les actions ont atteint 64,1 milliards de dollars, en hausse de 43% sur un an.

Le rapport attribue la croissance importante de la détention étrangère de valeurs mobilières aux perspectives de développement économique prometteuses du pays, à une politique monétaire prudente et à une ouverture de haut niveau du marché financier.