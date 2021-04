L'économie américaine a créé 916.000 emplois en mars, un sommet en sept mois, laissant présager une reprise accélérée du marché du travail dans les prochains mois grâce à la montée en cadence des vaccinations et à l'assouplissement des restrictions aux Etats-Unis.

Ce nombre, le plus important depuis août dernier, est bien supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 627.000 nouvelles embauches. En mars, les emplois du secteur des loisirs, de l'hôtellerie et de la restauration, très affectés par la pandémie, ont porté les créations d'emplois (+280.000), a détaillé le département du Travail dans un communiqué.

Le secteur de la construction, qui avait pâti du mauvais temps en février, a engrangé 110.000 nouveaux emplois, et l'industrie manufacturière 53.000. Les données de mars ont été recueillies au début du mois, avant que la plupart des Etats n'élargissent l'accès aux vaccins contre le Covid-19 et avant que la plupart des Américains ne commencent à recevoir des chèques de 1.400 dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du dernier plan d'aide de 1.900 milliards de dollars. En d 'autres termes, la croissance de l'emploi devrait être encore plus rapide en avril.

En mars, le taux de chômage a reculé de 0,2 point de pourcentage à 6%. Il a certes "considérablement baissé par rapport au sommet atteint en avril 2020 (près de 15%), mais il est supérieur de 2,5 points de pourcentage à son niveau d'avant la pandémie en février 2020", a souligné le ministère. Le marché du travail aura besoin de plusieurs mois de forte croissance pour se rapprocher de son niveau pré-pandémique. Et la baisse du taux de chômage est à interpréter avec prudence puisque ce taux ne tient pas compte des millions de personnes ayant quitté le marché du travail en raison notamment de la fermeture prolongée des écoles.

Le plus grand risque pour l'économie américaine reste la pandémie elle-même. Les cas de coronavirus augmentent à nouveau dans une partie du pays, alors que de nombreux Etats ont assoupli les restrictions. Le pays enregistre encore en moyenne 62.000 cas de Covid-19 par jour mais la campagne de vaccination bat son plein: plus de 2,5 millions de doses de vaccin sont injectées quotidiennement.

Certains jours, la barre des trois millions a même été dépassée.