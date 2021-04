Le complexe de métallurgie Tosyali Algérie, basée dans la commune de Bethioua (est d’Oran), table sur des revenus d’exportation de l’ordre de 700 millions de dollars pour l’année 2021, soit 6 fois plus par rapport au bilan de 2020, a indiqué M. Alp Tobcioglu, membre du conseil d’administration de Tosyali. "L’augmentation des exportations chez Tosyali est favorisée par le commencement d'utiliser notre capacité maximum", a déclaré à l'APS, M. Alp Tobcioglu, prévoyant des revenus de 700 millions de dollars en 2021, "soit 600% de plus qu’en 2020". "La petite stagnation du marché local due aux effets du covid-19, nous a poussé à exporter davantage nos produits au lieu de vendre sur le marché local", a-t-il encore expliqué, soulignant "l'importance des dispositions prises par l’Etat algérien pour encourager les exportations hors hydrocarbures". Il a estimé que le climat économique en Algérie est nettement favorable pour les exportateurs algériens, à l'instar du secteur de la sidérurgie, en leur donnant un avantage considérable pour placer le produit algérien sur les marchés internationaux.

Cette dynamique mise en place par la société Tosyali- poursuit-il- concorde avec les enjeux de l’Etat, à savoir la diversification des exportations hors hydrocarbures tous azimuts, dans le but d’assurer des revenus en devises et développer une économie créatrice de richesse et d’emplois. Par ailleurs, M. Tobcioglu a indiqué qu’au premier trimestre 2021, Tosyali a exporté quelque 230.000 tonnes de produits sidérurgiques, ce qui correspond à 130 millions de dollars, affirmant qu'il s'agit d'un chiffre record, réalisé par le complexe, depuis l'entame des activités d'exportation. "La dynamique des exportations de Tosyali sera encore plus importante avec la mise en service de notre quai minéralier au port d’Oran, ou nous augmenterons les quantités des produits destinés à l’exportation à partir du second semestre 2021", a-t-il soutenu. Concernant les produits exportés, le même responsable a indiqué que le produit le plus demandé, aujourd’hui, est le fil machine, même si le produit phare de Tosyali est le rond à béton.

"La demande sur le fil machine a beaucoup augmenté dernièrement et nous exportons beaucoup ce produit qui, de plus, a une plus grande valeur ajoutée", a-t-il relevé. Pour le même responsable, "la société évolue dans une nouvelle dynamique, avec la mise en place des moyens logistique s nécessaires, notant que Tosyali exporte ses produit vers trois continents, à savoir les USA, l’Europe et l’Afrique de l’Ouest et aujourd’hui. "Actuellement les marchés sont les mêmes, tout particulièrement l’Europe et l’Afrique de l’Ouest qui sont très importants pour nous, notamment avec les accords de l’Algérie de libre échange".

M. Tobcioglu a ajouté que "ces accords de libre échange vont stimuler nos exportations, car nous allons bénéficié de l’avantage des tarifs douaniers, par rapport à nos concurrents de l'étranger, notamment dans les pays africains".