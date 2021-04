Le produit local algérien "a des opportunités prometteuses" pour accéder aux marchés africains et européens, ont estimé les participants au salon régional de l’exportation ouvert dimanche dans la wilaya de Mostaganem.

"Le secteur agricole national a d’excellents atouts pour exporter les produits agricoles vers les marchés européens, notamment en primeurs (hors-saison) qui sont concurrentiels et où la demande s'avère croissante", a indiqué, dans une déclaration à l'APS, le président de l'association algérienne des exportateurs Bey Naceri.

"Il est possible également que le secteur industriel, en particulier les produits alimentaires (pâtes et jus), les produits cosmétiques et les matériaux de construction, contribue à booster les exportations algériennes vers les marchés africains", a ajouté le président de l'association.

M. Naceri a souligné qu'il y a un intérêt indéniable pour l’exportation du produit local, notamment suite aux décisions du président de la République Abdelmadjid Tebboune prises récemment, relevant, à ce propos, que le nombre d’exportateurs, entre août et mar s derniers, a augmenté de près de 30 % (300 nouveaux exportateurs).

Pour sa part, le Président directeur général de la société générale des services maritimes (GEMA), Mohamed Dib, a estimé que les exportateurs algériens "peuvent surmonter le problème de livraison des exportations dans les délais impartis et des coûts exorbitants du transport maritime, à travers l’exploitation du transport terrestre et la création d’espaces logistiques le long de la route menant au Sahel et aux autres marchés de pays africains".

Cette entreprise publique spécialisée dans les services maritimes, a-t-il souligné, oeuvre à mettre à disposition des équipementiers et des transporteurs de diverses marchandises vers les marchés africains et européens, en plus d’accompagner les clients, notamment les exportateurs, et les aider à avoir des prix adaptés avec en prime le respect des délais de livraison des produits exportés.

Pour Bachir Koubibi, Pdg du complexe industriel Sidi Bendehiba, "le marché africain est prometteur, quoiqu'il connaît actuellement un déficit de plus de 70 % en matière de produits en lien avec l’énergie et l’électricité".

"La destination vers l’Afrique doit cibler, en premier, les pays voisins (Sahel) et la zone de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avec 15 Etats m embres, ensuite l’Afrique de l’Ouest et de l’Est et puis les régions avec qui nous avons des intérêts communs", a-t-il souligné Prennent part au salon qui s’étale sur trois jours, 54 opérateurs économiques en provenance de 12 wilayas et des délégations étrangères de la Tunisie, de l’Egypte, d’Oman, du Soudan, du Yémen, de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie, pour connaitre le produit national et sa promotion à l’échelle africaine et arabe.