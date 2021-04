L'Egypte a transféré samedi soir 22 momies de souverains de l'époque pharaonique du Musée égyptien de la place Tahrir, dans le centre-ville du Caire, au Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) lors d'un défilé festif et impressionnant intitulé la "Parade dorée des Pharaons".

La fête a commencé avec 22 chars de style ancien spécialement conçus pour l'événement, chacun portant le nom de la momie du roi ou de la reine se trouvant à l'intérieur, partis de la place Tahrir et escortés par des défilés de chars, de motos et d'hommes et de femmes vêtus de tenues de l'Egypte antique.

Les momies royales appartiennent à 18 rois et 4 reines des 17e, 18e, 19e et 20e dynasties, qui régnèrent sur l'Egypte il y a plus de 3.000 ans.

Parmi elles figuraient notamment les momies du célèbre pharaon Ramsès II et de la reine Hatchepsout.

Environ une heure avant le départ du défilé, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a inauguré la salle principale et la salle des momies du NMEC, accompagné du ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités Kh aled al-Anani, de la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay et du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) Zurab Pololikashvili.

"C'est le seul du genre en Egypte et au Moyen-Orient", a déclaré le ministre au président al-Sissi en lui faisant visiter le musée. Le ministre a expliqué que la salle principale du NMEC contient 1.500 artefacts et qu'elle sera ouverte aux visiteurs dès demain dimanche, tandis que la salle des momies sera ouverte le 18 avril pour coïncider avec la Journée internationale des monuments et des sites, également connue sous le nom de Journée mondiale du patrimoine.

"C'est un événement culturel, de sensibilisation et de tourisme unique. C'est sans précédent et cela montre que l'Egypte place sa civilisation et ses antiquités au sommet de ses priorités", a déclaré M. al-Anani dans un communiqué publié avant le début d'une cérémonie au NMEC.