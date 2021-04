Le wali de Constantine, Saci Ahmed Abdelhafid a affirmé, lors d'une allocution prononcée à la cérémonie de clôture, que le printemps théâtral de la ville de Constantine avait contribué à la revitalisation de la ville du vieux rocher, à travers l'engouement du grand public amateur de théâtre qui a imprimé une forte dynamique à ce rendez vous culturel, devenu une tradition culturelle locale incontournable. Pour sa part, le président du comité des activités culturelles de la ville de Constantine, Hakim Dekkar a estimé que cette manifestation culturelle, organisée à la mémoire de l'homme de théâtre, Salim Merabia (1941-2005) se veut "une mosaïque esthétique" vécue par les passionnés du 4e art tout au long de la semaine (du 27 mars au 3 avril 2021). Cette rencontre a permis au public de renouer avec le théâtre régional Mohamed Tahar Fergani, après un période de stagnation culturelle. La cérémonie de clôture a été marquée par l'interprétation de morceaux de m usique interprétés par la troupe "Jil El Ghiwane", très appréciée par le public, outre des lectures de poèmes et la présentation d'une comédie musicale, suivi d'un spectacle de l'école de théâtre de Constantine avec la participation d'enfants et de jeunes qui dévoile une nouvelle génération de jeunes talents. Cette édition a vu la présentation de plusieurs pièces théâtrales dont "veuves" (théâtre de Constantine), "Skoura" (Souk Ahras), "Rih Hourhour" (Tizi Ouzou), "Baccalauréat" (Mostaganem), "Rassif Ennouar ma Yjaoubch" et "Arlequin valet de deux maitres".