Le centre équestre "Sidi Hadj Bahous" au chef-lieu d'El Bayadh a été rouvert samedi avec l'organisation d'une manifestation en équitation et fantasia. Ce centre, relevant de la commune d’El Bayadh, était fermé depuis l’application des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie du coronavirus, marquant ainsi un arrêt des spectacles d’équitation et de fantasia dont est célèbre la wilaya qui représentent un des symboles de l’identité de ses habitants, a-t-on appris du président de la ligue de wilaya d’équitation, Mustapha Mokaddem. Cette manifestation, organisée par la ligue de wilaya d’équitation en collaboration avec la commune d’El Bayadh dans le cadre de la célébration du patrimoine et des traditions de la wilaya d’El Bayadh, a vu la participation de 300 cavaliers de 25 équipes d’équitation et de jeux de fantasia de wilayas du pays.

Cette manifestation culturelle a été marquée par la présentation de récitals de poésie populaire et de chants du patrimoine local, en plus de spectacles animés par les équipes de cavalerie. La ligue de wilaya d’équitation œuvre à préserver ce legs ancré dans l ’histoire de la région et envisage à l’avenir d’organiser une manifestation nationale en équitation et fantasia.