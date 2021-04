La nouvelle stratégie du ministère de la Culture et des Arts vise à "sortir la culture de l'assistanat et aller vers l'investissement" en "ouvrant la culture et l'art sur l'investissement privé" pour mettre en place un marché de l'art qui assure à l'artiste "la possibilité de vivre dignement de son art", a indiqué la ministre du secteur, Malika Bendouda, samedi à Alger.

S'exprimant lors de l'inauguration du forum de l'économie culturelle, qui se tient jusqu'au 5 avril au Centre international des convention Abdelatif-Rahal, la ministre de la Culture et des Arts a assurer de "l'accompagnement" de ce marché de l'art et de la culture par la mise en place des "textes de loi et de l'encadrement nécessaire".

Malika Bendouda a également estimé que ce forum est aussi une occasion de lever les entraves liées à l'investissement dans ce secteur et à la diffusion du produit culturel grâce à la coopération et à la concertation avec d'autres départements avec le concours du Conseil national économique, social et environnemental.

Ce forum vise à lancer des projets "concrets" en plus d'être un espace de rencontre entre les opérateurs économiques et les porteurs de projets culturels pour lancer de nouveaux projets comme des théâtres privés, des espaces culturels privés et de nouvelles structures, explique la ministre qui a également évoquer l'accompagner des jeunes porteurs de projets par le biais des fonds d'investissement.

Les travaux du Forum de l’économie culturelle, inauguré par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, se poursuivent jusqu'au 5 avril.