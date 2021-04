Le président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), Rédha Tir a invité, samedi à Alger, les acteurs culturels et économiques à "élaborer un projet économique pour la culture algérienne" dans sa diversité et sa richesse en utilisant des mécanismes de promotion comme la diplomatie culturelle, le tourisme culturel et la participation aux grandes manifestations internationales".

S'exprimant lors de l'ouverture des travaux du Forum de l'économie culturelle, le président du Cnese a appelé à promouvoir la production culturelle algérienne dans le but de passer d'un statut de "consommateur de produits culturels étrangers" à celui "d'exportateur" de ces derniers.

Il a également plaidé pour le développement de la "traduction et du doublage", afin de rendre le produit culturel algérien "plus accessible" à un destinataire étranger, et pour "l'exploitation de la diversité culturelle algérienne".

Il a également estimé que le défi actuel réside dans le passage d'une "gestion administrative à une gestion économique des structures culturelles et des affaires des intellectuelles et des artistes".

Les travaux d u Forum de l’économie culturelle, inauguré par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, se poursuivent jusqu'au 5 avril.