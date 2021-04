Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi a affirmé samedi à Alger que le développement des compétences des jeunes et le renforcement de leur leadership figuraient parmi "les principaux axes" du Plan national de la jeunesse, en ce sens qu'ils deviennent "des partenaires incontournables" dans la gestion de la vie publique et politique.

Supervisant la cérémonie de clôture du 1er séminaire national du projet des jeunes formateurs, M. Khaldi a précisé que le Plan national de la jeunesse considère les jeunes et la société civile comme "cas souverain par excellence et partenaire incontournable dans la gestion de la vie publique et politique", ajoutant que "le développement des capacités des jeunes et le renforcement de leur leadership figurent parmi les principaux axes de ce plan".

"Passer le flambeau aux jeunes est une décision du président de la République, considérée par le Gouvernement comme pierre angulaire de l'édification et du changement, et érigée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en un programme et une démarche pertinente", a-t-il ajouté. Il a en outre estimé que le Commandement général des Scouts musulmans algériens (SMA) a considéré cette décision comme un projet qui, selon lui, servira de "vivier des jeunes dirigeants", à même de consacrer leur rôle dans la société et d'investir "de façon rentable" dans leurs compétences et leurs capacités créatives.

De son côté, le commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzoui a affirmé que cette session de formation a concerné en premier lieu plus de 100 jeunes issus de toutes les wilayas du pays, ce qui relève que les jeunes algériens "sont conscients de l'intérêt du pays et capables d'opérer le changement", réitérant "la détermination" des SMA à soutenir l'Etat dans la réalisation des projets prioritaires au niveau local et national.

Pour sa part, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane a appelé à poursuivre l'organisation de telles sessions de formation au profit des jeunes dirigeants, car constituant "le changement véritable qui nous mènera vers un bond qualitatif, tant attendu de l'Algérie nouvelle".

Il a en outre rappelé que "l'objectif escompté par le président de la République est d'unifier la société civile", soulignant que l'Observatoire national de la jeunesse, relancé en vertu d'un décret exéc utif qui sera bientôt publié au Journal officiel (JO), servira de "mécanisme réel pour le changement positif" et les SMA "seront au coeur de cet observatoire".