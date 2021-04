L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) a lancé dimanche deux appels à manifestation d'intérêts nationaux ouverts portant sur la sélection d'installateurs de systèmes GPL carburant (GPL/c) en vue de participer au programme sectoriel de conversion.

Le premier avis d'appel lancé par l'APRUE pour le compte du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la tranche annuelle 2018 du programme national de la maîtrise de l'énergie relatif au secteur du transport, est-il indiqué dans l'avis publié dans la presse.

Il porte sur la sélection d'installateurs de systèmes GPL/c pour la conversion de 50.000 véhicules particuliers et taxis. Quant au second appel, il s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la tranche annuelle 2019 du même programme et vise à la sélection d'installateurs de systèmes GPL/c pour la conversion de 100.000 véhicules.

L'ensemble des opérateurs nationaux (personnes physique ou morale) ayant la qualité d'install ateurs de systèmes de kits GPL/c et agrées par le ministère chargé des Mines est concerné par ces avis d'appels à manifestation.

Les installateurs intéressés doivent retirer les cahiers des charges au niveau du siège de l'APRUE et déposer leurs manifestation d'intérêts le 25 avril 2021 pour le premier avis d'appel (50.000 véhicules) et le 4 mai 2021 pour le second avis d'appel (100.000 véhicules).

L'ouverture des plis est prévue le même jour de la remise des offres, selon la même source. A noter que l'APRUE prévoyait dans son programme, la conversion de 100.000 véhicules (particuliers et taxis) au cours de l'année 2018 et 120.000 véhicules en 2019, selon les données disponibles sur le site web de l'agence.

L'APRUE, mis récemment sous la tutelle du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, a fait état, dans un rapport, que 8% du parc automobile en Algérie roulait au GPL/c en 2016 et 2017, avec un nombre de véhicules convertis au GPL/c inférieur à 60.000 véhicules en 2017. Toutefois, la consommation de GPL a connu une forte croissance depuis cette année, avec 5,2% en 2017, 10,8% en 2018 et 9,7% en 2019 en raison de l'augmentation des prix des carburants liquides, essence et gasoil, et des mesures d'encouragements accordées à l'installation des kits GPL, d'après le dernier rapport du Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE).

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait fait état, en mois de février dernier, de la conversion au GPL/c, en 2020, de 34% du parc automobile -essence- des administrations et établissements publics.