La reine Noor, quatrième et dernière épouse de l'ancien roi Hussein, décédé en 1999, s'est exprimée sur Twitter au lendemain d'une vague d'arrestations pour "raisons de sécurité" à Amman et de l'affirmation par son fils, le prince Hamza, qu'il avait été placé en "résidence surveillée" par le pouvoir. Dans une vidéo transmise à la BBC par son avocat, le prince jordanien a affirmé que le chef d'état-major de l'armée s'était rendu à son domicile et lui avait signifié qu'il n'était "pas autorisé à sortir". Il a nié avoir pris part à un complot. Dans un communiqué, ce chef d'état-major, le général Youssef Huneiti, a lui précisé que le prince Hamza avait été "appelé à arrêter les activités qui pourraient être utilisées pour porter atteinte à la stabilité et la sécurité du royaume", tout en démentant son arrestation. Les autorités jordaniennes ont assuré qu'ell es donneraient davantage de détails sur les évènements survenus samedi soir à Amman. Selon l'agence officielle Petra, parmi les personnes interpellées figure un ex-conseiller du roi, Bassem Awadallah. Le quotidien américain Washington Post a fait état pour sa part d'un complot visant à renverser le roi.