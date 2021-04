Au moins six personnes ont trouvé la mort et quatre autres blessées lors d'un attentat suicide dans la capitale somalienne de Mogadiscio samedi soir.

Ismael Mukhtar Omar, porte-parole du ministère de l'Information, a annoncé que trois femmes et un enfant font partie des personnes qui ont trouvé la mort lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans un établissement du quartier de Shangani, à Mogadiscio. "Six personnes, dont trois femmes et un enfant, ont été tuées et quatre autres blessées ce soir lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans un salon de thé du quartier de Shangani", a indiqué M. Omar .

Il a dit que les motivations du kamikaze n'avaient pas été établies, mais des sources ont indiqué qu'il pourrait avoir visé un poste de police ou un ministère, qui sont situés à proximité du lieu de l'attentat. Cet dernier attentat a eu lieu quelques heures après que l'Armée nationale somalienne (SNA) a déclaré que ses forces ont tué plus de 85 terroristes du groupe al-Chabab et en ont arrêté 15 autres lors d'attaques terroristes perpétrées plus tôt dans la journée de samedi.