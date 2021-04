Le secteur de la Poste et des Télécommunications a bénéficié de plusieurs projets dans la wilaya de Tindouf pour renforcer son réseau postal, a-t-on appris vendredi de responsables locaux du secteur.

Dans le cadre du programme d’urgence du secteur, un financement de 12 millions DA a été dégagé pour l’aménagement d’un local obtenu auprès de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) pour l’ouverture d’un bureau de Poste au niveau de la cité Ennasr à forte concentration d’habitants, et atténuer la pression sur les autres bureaux postaux, a indiqué le directeur du secteur, Ahmed Bacheikh.

Le programme en question prévoit aussi le lancement de quatre bureaux postaux, deux au quartier Sellaka et les deux autres aux cités El-Hikma et El-Wiam, en coordination avec un bureau d’études public, a-t-il ajouté. Le secteur va également entamer les travaux d’un centre de dépôt et de distribution de courrier, localisé sur la route de Hassi-Abdallah à proximité de l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle, et dont il est procédé actuellement à la préparation de l’ordre de service pour l’entame des travaux, selon le même responsable.

S’agissant du plan d’action de 2021, M.Bacheijh a fait état d’un projet de réalisation, au chef-lieu de wilaya, de deux bureaux postaux au quartier El-Basra et à la cité de 500 logements, en plus d’une nouvelle recette principale, sachant que l’actuelle, au centre-ville, présente un état de dégradation en dépit des améliorations qu’elle a connues au cours des dernières années.