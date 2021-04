La problématique de la sécurisation juridique de l'acte notarié est le thème central d'une journée d'étude organisée ce week-end à Ghardaïa par la Chambre régionale centre de l'ordre des notaires, en collaboration avec la Cour de justice de Ghardaïa.

Cette journée constitue selon les organisateurs une contribution pour améliorer la profession de notaire, produire des idées nouvelles et être une force de proposition pour les pouvoirs publics. Dans une déclaration à l'APS, le président de la Chambre nationale des notaires, Me Réda Benouanane, a affirmé que la fonction de notaire en Algérie "n'est pas encore bien assimilée par les citoyens''. "Le notaire est un garant de l'Etat de droit, un délégué des pouvoirs publics et un arbitre impartial des actes qui portent preuve de la volonté des parties contractantes'', a-t-il ajouté.

Cette journée d'étude permet de vulgariser la fonction de notaire et de rassurer les citoyens sur la sécurisation des actes établis par les notaires et leur authenticité, a-t-il précisé. Les participants à cette rencontre ont fait la lumière sur le rôle de la profession de notaire, en expliquant les enjeux liés à la protection des données personnelles dans l'exercice de leur mission, en plus de situer le rôle du notaire dans la consécration des droits des citoyens dans la préservation de leur vie privée.

Ils ont mis l'accent sur l'importance de la formation et la formation continue prévue par la loi pour permettre aux notaires d'être mieux informés sur les développement de leur profession. Des exposés sur la rédaction notariale, la moralité et la sécurité juridique des actes, ainsi que l'éthique et la responsabilité des notaires investis de la mission de service public, ont été présentés par des magistrats et universitaires.