Tenue au complexe sportif de la 5ème Région militaire de Constantine, cet événement a permis aux visiteurs, en particulier des élèves des établissements scolaires et leurs parents, de découvrir diverses activités sportives militaires et d’assister aux exhibitions d'arts martiaux telles que le judo, le karaté-do et la lutte qui ont subjugué le public. La discipline du Kuk Sool a particulièrement suscité l’intérêt des visiteurs, notamment les performances ayant reflété une grande habileté des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont fait montre d’une grande endurance en matière de maîtrise des dernières techniques martiales de self-défense.

De nombreux spectacles présentés à l'extérieur de la salle de sports, dont une exhibition de motos de la Gendarmerie nationale, ont été ponctués par une exposition mettant en exergue les différentes réalisations des équipes sporti ves militaires dans diverses disciplines. A cette occasion, le général major Abdelhakim Meraghni, Commandant-adjoint de la 5ème région militaire, a indiqué lors de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation que cette initiative vise à informer le public, en particulier les jeunes, du niveau de professionnalisme atteint par les équipes sportives militaires, ainsi que leurs palmarès dans différents championnats à l’échelle nationale, régionale et internationale. Il a également souligné que le Haut Commandement de l'Armée nationale accorde une attention particulière au sport militaire, en mobilisant tous les moyens matériels et humains nécessaires en vue de concrétiser davantage de victoires et de réalisations sportives.