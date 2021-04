Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a affirmé, à l'issue de sa rencontre avec son homologue tunisien Othman Jerandi, qu'il existait un consensus algéro-tunisien sur la coordination des positions autour des différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun.

"Je suis heureux de rencontrer, une nouvelle fois, mon frère Othman Jerandi, avec lequel je partage une forte détermination à aller de l'avant dans nos efforts visant à hisser les relations historiques et stratégiques entre les deux pays frères aux plus hauts niveaux, ainsi qu'à coordonner les positions autour des diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun", a écrit M. Boukadoum dans un tweet sur son compte personnel, à l'issue de sa rencontre avec son homologue tunisien dans le cadre de la visite officielle qu'il a effectuée jeudi en Tunisie.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum en visite officielle jeudi en Tunisie, était porteur d'un message oral du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à son frère le Président de la Républiq ue tunisienne, M. Kaïs Saïed, a indiqué le ministère des Affaires étrangères (MAE) dans un communiqué.

Une séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, et son homologue algérien Sabri Boukadoum a eu lieu, jeudi, au siège du ministère tunisien, en présence des délégations des deux pays, a rapporté vendredi l'agence de presse tunisienne (TAP).

Les moyens d'impulser les relations stratégiques et exceptionnelles entre les deux pays frères et les préparatifs des prochaines échéances bilatérales ont été à l'ordre du jour de la séance de travail, précise la même source.

A cette occasion, les deux ministres ont souligné la nécessité d'intensifier les concertations et les visites entre les dirigeants des deux pays en vue de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, dans l'objectif de réaliser les aspirations et les intérêts des deux pays frères.

Ils ont évoqué un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier le dossier libyen.

Dans ce contexte, les deux ministres ont mis l'accent sur l'importance de soutenir la nouvelle autorité exécutive libyenne dans le but de faire réussir le processus politique, en prévision des prochaines élections, et de préserver l'unité et l'immunité de ce pays frère.

