Le dossier de la mémoire "revêt une importance extrême" et permet de "donner à nos enfants l’occasion de se connaître soi-même", a indiqué jeudi à Oran le conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi.

A l’ouverture des travaux de la conférence régionale sur "La mémoire nationale et son rôle dans la préservation de l’unité nationale", organisée à la mosquée pôle Abdelhamid Ibn Badis, M. Chikhi a déclaré qu’à travers ce dossier "nous donnons à nos enfants l’occasion de connaître l’histoire de leur pays, de se connaître soi-même et d’être fiers de leur patrie".

Le conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale a indiqué que par cette conférence les présents entendent "étudier les moyens matériels et intellectuels pour redonner à la mémoire la place qui lui sied et lui donner le volume qu’elle mérite", notant que d’autres conférences régionales seront organisées dans le Centre, l’Est et dans le Sud du pays, pour être clôturées par une conférence nationale.

Abdelmadjid Chikhi a, en outre, soulig né que le dossier de la mémoire peut faire ressortir les éléments de force ayant permis à la nation de poursuivre sa voie, malgré tout ce qu’elle a subi, rappelant ce que le colonisateur français a perpétré comme génocides, crimes de guerre, anéantissement de la personnalité, dépossession et déportation.

Le conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale a appelé à donner l’occasion aux descendants des Algériens exilés par le colonisateur et qui sont très attachés à l’Algérie de s’unir et d'affirmer leur attachement à la patrie.

Au cours de la conférence qui a vu la présence des autorités de la wilaya et de représentants des secteurs concernés par le dossier de la mémoire (éducation, affaires religieuses, moudjahidine, tourisme, culture, jeunesse et sports), des communications ont été animées par des professeurs universitaires sur la mémoire, les écrits et les études nationales et étrangères ayant traité ce sujet.

Le programme des activités concernant la mémoire a été distribué aux secteurs concernés dans le but de l’enrichir et de faire des propositions à son sujet.