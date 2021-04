Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a exhorté les personnels de la 6ème Région militaire à Tamanrasset à consentir "davantage d'efforts" pour contrecarrer toute tentative susceptible de menacer l'intégrité territoriale du pays, transmettant à cette occasion les "salutations" du président de la République aux personnels de la Région, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Général de Corps d'Armée, qui effectue une visite de travail et d'inspection en 6ème RM à Tamanrasset, a tenu au siège du Commandement de la Région une rencontre avec les cadres et les personnels, lors de laquelle il a prononcé une allocution d'orientation, suivie par les personnels de toutes les unités de la 6ème RM où il a exhorté "les personnels de cette Région sensible à consentir davantage d'efforts dévoués, afin de contrecarrer et avorter toute tentative susceptible de menacer l'intégrité territoriale de notre pays", précise la même source.

"Tout en valorisant ces efforts laborieux et persévérants que vous consentez au quotidien, pour préserver nos frontières nationales dans cette zone sensible, je vous exhorte, encore une fois, à fournir davantage d'efforts, nuit et jour, afin de contrecarrer et avorter toute tentative, susceptible de menacer l'intégrité territoriale de notre pays et porter atteinte à sa souveraineté nationale", a souligné le chef d'Etat-major de l'ANP.

"Les évènements et évolutions successifs que connait notre environnement géographique, ainsi que tout ce qui se passe à proximité de nos vastes frontières nationales, constituent un motif fondamental pour redoubler de vigilance et accroitre la prudence.

Soyez certains que l'instabilité que connait notre proche et lointain voisinage ne pourra constituer un danger sur l'intégrité de notre territoire national", a-t-il affirmé.

"J'aimerais également en cette occasion, vous transmettre les encouragements, les salutations et les remerciements de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale pour tous les efforts que vous consentez dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé afin de préserver le legs des vaillants Chouhada.

Soyez, donc, au niveau de cette 6ème Région militaire, à la hauteur des attentes de votre patrie et votre a rmée, comme vous l'avez toujours été", a-t-il indiqué.

Le Général de Corps d'Armée a souligné "qu'outre la préservation permanente de la souveraineté nationale, il y a lieu de faire face à toutes les menaces des terroristes et criminels qui essayent de tirer profit des reliefs géographiques de cette Région pour perpétrer leurs dangereux desseins qui visent notre pays, sur les plans sécuritaire, social et économique".

Il a ajouté que "la prudence ne se limite pas uniquement à la préservation continue de la souveraineté nationale, ni à faire face à tous les éventuels défis, mais s'étend pour englober toutes les menaces terroristes et criminelles que les groupuscules criminels, avec tous leurs réseaux et ramifications, veulent perpétrer, en exploitant la nature géographique de cette RM, et en essayant d'en faire, vainement, un refuge sûr pour réaliser leurs desseins hostiles aux dangereux impacts sur le présent et l'avenir de notre pays sur les plans sécuritaire, social et économique", a-t-il dit.

Par ailleurs, le communiqué du MDN précise que cette visite s'inscrit dans le cadre des visites effectuées par le Général de Corps d'Armée au niveau des Régions militaires, afin de s'enquérir de l'état d'exécution des programmes de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, notamment la dis ponibilité opérationnelle des unités de l'ANP déployées le long des étendues frontières du pays.

Après la cérémonie d'accueil, accompagné du Général-Major Mohamed Ajroud, Commandant de la 6ème RM, le Général de Corps d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire de feu Moudjahid "Hibaoui Elouafi" dont le siège du Commandement de la Région est baptisé de son nom.

Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des vaillants Chouhada.

Enfin, à l'approche du mois sacré de Ramadan, le Général de Corps d'Armée a adressé ses meilleurs vœux aux personnels de la Région et, à travers eux, à l'ensemble des personnels de l'ANP, ainsi qu'à leurs familles et proches.