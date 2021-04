Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmahdi a annoncé jeudi depuis Tessimsilt que son département ministériel œuvrait à la création d'un office national des wakfs et de la Zakat.

Lors d'un point de presse en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué que "son département s'emploie à la création d'un office national des wakfs et de la zakat", ajoutant que "ce projet qui est actuellement sur la table du gouvernement sera soumis au débat avant d'être approuvé".

Par ailleurs, M. Belmahdi a fait état du lancement prochain d'un projet de numérisation des biens du wakf dans une wilaya pilote en vue de connaitre les biens investis, ajoutant que son ministère dispose d'une base de données relatifs aux biens du wakfs à travers tout le territoire national.

Evoquant la finance islamique lancée au niveau de plusieurs agences bancaires à travers les wilayas du pays, le ministre a indiqué avoir "appelé les imams à faire la promotion à ce nouveau produit financier islamique à travers les conseils scientifiques et les commissions de la fatwa de wilaya".

Il a également rapp elé l'ouverture, l'année dernière, d'un centre de formation des imams dans la commune de Aïn Madhi (Laghouat) permettant la formation des disciples de la confrérie Tidjania venus du Sénégal et de pays africains, précisant que son département "recense plus de 400 étudiants africains diplômés des zaouïas du pays qui seront intégrés à la "Maqra'â" électronique outre l'association des étudiants africains aux instituts de formations des imams via un concours national".

Par ailleurs, M. Belmahdi a fait savoir, lors d'une rencontre avec les imams à la wilaya de Tissemsilt, que son département œuvrait "à l'amélioration des conditions socio-professionnels des imams", faisant état de "7000 dossiers de logements enregistrés".

"Le travail est en cours, nous sommes en contact avec la direction générale de la fonction publique en vue d'améliorer le système de gestion des mosquées dans notre pays", a-t-il poursuivi.

Rappelant que "le ministère du Travail, de l'Emploi et de la sécurité sociale avait donné son accord dernièrement pour l'indemnisation des imams qui travaillent durant les jours fériés", M. Belmahdi a indiqué que "les mosquées seront dotées de logements de fonction dédiés aux imams".

"L'Imam a pu s'adapter aux conditions de la pandémie et accomplir convenablement sa mission", a-t-il mis en avant , ajoutant que "le discours des Imams est porteur d'amour et de paix et appelle au développement, l'édification et la stabilité des institutions".

Supervisant l'inauguration d'une annexe du centre culturel islamique de Tissemsilt, le ministre a annoncé "le lancement d'un projet pilote pour la numérisation des bibliothèques de mosquée à travers cinq (05) wilayas qui seront généralisés ultérieurement sur tout le territoire dans l'objectif de créer un réseau de bibliothèques auxquelles s'inscrivent les étudiants universitaires".

Le ministre s'est rendu à cette occasion au projet de réalisation de la mosquée "Aicha Oum El Mouminine" et à la Zaouia de "Sidi Ali El Hadj" à la commune de Bordj Bounaama.