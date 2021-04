Le ministre de la numérisation et des statistiques, Hocine Cherhabil a affirmé, jeudi à Alger, que son département ministériel œuvrait à élaborer une stratégie nationale de transition numérique à même de servir de référence en matière de développement du numérique en Algérie.

Dans son allocution aux travaux de la rencontre "Algéria 2.0 Summit", organisée par un consortium d'Algériens activant dans le domaine numérique, M. Cherhabil a souligné que son département œuvrait "à mettre en place des politiques générales de mutation numérique et à activer l'utilisation des technologies et des outils numériques, à travers l'élaboration de manière participative et concertée, d'une stratégie nationale de mutation numérique".

Ladite stratégie "constituera une référence de développement numérique, sur la base des acquis réalisés à la faveur de la levée des entraves pour atteindre efficacement les objectifs escomptés".

Elle vise à mettre en place des mécanismes susceptibles de garantir une coopération et des relations fonctionnelles solides entre toutes les parties prenantes parmi les entreprises, les sociétés économ iques, les compétences et les citoyens, à travers une vision globale pour asseoir les fondements d'un nouveau système économique et social.

M. Cherhabil a souligné, en outre, que son département œuvrait à asseoir des plans ambitieux favorables au développement du secteur numérique pour le promouvoir à des niveaux susceptibles de permettre à l'Algérie de s'adjuger une place "exceptionnelle" sur les plans régional et international, à la lumière d'un développement technologique rapide dans la plupart des pays du monde.

Le ministre a estimé, dans ce sens, que la création d'un ministère de la numérisation et des statistiques, avant plusieurs mois, "traduit la forte volonté politique du président de la République exprimée dans son programme politique et lors de ses nombreuses interventions de faire de la mutation numérique le socle du développement de l'administration et de la réforme profonde de l'Etat".

Après avoir indiqué que ces visions ne se limitait pas uniquement au développement technologique, mais constituait plutôt une rupture avec les anciennes pratiques et mentalités, le ministre s'est dit convaincu que "le changement profond de l'Etat passe impérativement par une transition numérique et vice versa".

"Les réformes que nous menons aujourd'hui pour créer un environnementnumérique exigent la conjugaison des efforts de tous", a-t-il soutenu, soulignant que "le gouvernement réitère sa confiance en les compétences nationales qui prouvent jour après jour leur maitrise et capacité de développer et conduire le processus de transition numérique".

Rappelant sa dernière rencontre avec les responsables du numérique au niveau des département ministérielle, avec lesquels il a "examiné les programmes sectoriels pour le développement numérique", M. Charhabil a ajouté que le processus de transition numérique auprès des institutions gouvernementales est devenu "une vérité qu'on doit reconnaître" à la lumière de la création de plusieurs plateformes et applications en vue d'améliorer du service public destiné au citoyen et à l'opérateur économique.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-up, et de plusieurs chefs d'entreprises et d'acteurs dans le domaine.

Cette rencontre annuelle se veut une croisée des chemins internationale pour les technologies de l'information et de la communication, des nouvelles techniques et des professionnels d'internet.

Selon les organisateurs, cette évènement vise à garantir une transition vers un avenir numérique et présenter les récentes orientations dans le domaine technologique avec l'association de plusieurs sociétés, producteurs, étudiants, clubs scientifiques, développeurs et fournisseurs d'équipements, de contenus et de systèmes d'acheminement des technologies.