Le vice-président de la Ligue de Bouira de Karaté do, Yacine Gori a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de Karaté do (FAK) pour le mandat olympique 2021-2024, lors de l'Assemblée générale élective (AGE), tenue vendredi, à Alger. Gori (39 ans) a récolté 29 voix, alors que les deux autres candidats en lice, à savoir: Samir Slimani et Mouloud Ammar Khodja ont obtenu respectivement 24 et 8 voix. Quatre (04) bulletins sont déclarés nuls.

Les travaux de l'AGE ont eu lieu en présence des 65 membres à voix délibératives, supervisés par deux représentantes du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et en présence d'un huissier de justice. ''Tout d'abord, je remercie les membres de l'Assemblée générale pour leur confiance et leur sens de responsabilité. Maintenant, la priorité concerne la qualification aux Jeux Olympique de Tokyo 2021 même si ca reste compliquée. Nous allons essayer de faire le maximum pour qualifier des athlètes à ce rendez-vous mondial'', a déclaré à l'APS le président de l'instance fédérale à l'issue de son élection.

Et d'enchaîner: ''Nous sommes comme une famille. Les portes de la Fédération seront toujours ouvertes à tout le monde pour rassembler toutes les personnes. J'espère que ce sera un mandat qui donne un plus au Karaté sur les différents volets. Nous allons essayer de trouver les solutions pour aller droit au but''.

Pour rappel, la commission de suivi de renouvellement des instances fédérales avait rejeté deux candidatures à la présidence. Il s'agit des anciens présidents de Fédération Boubekeur Mekhfi (2009) et Khider Aït-Brahim (2013).

De son côté, le président sortant Slimane Mesdoui, dont les bilans moral et financier avaient pourtant été approuvés par l'Assemblée générale ordinaire du 20 mars courant, n'a pas souhaité briguer un nouveau mandat. "J'ai décidé de ne pas présenter ma candidature pour un nouveau mandat. Je me contenterai de poursuivre ma mission à la tête de la Direction de le Jeunesse et des Sports (DJS) de Tiaret. Ma décision de retrait est en conformité avec la nouvelle législation du ministère de la Jeunesse et des sports" avait-t-il expliqué.

Nouvelle composante du Bureau fédéral:

Président: Yacine Gori

Membres du Bureau: Mourad Brioua (36 voix), Omar Rebehi (34 voix), Brahim Boukerche (32 voix), Mustapha Redjati (32 voix), Riad Zaoui (29 voix), Belkheir Saidat (27 voix), Hassen Sahi (26 voix), Djelloul Bachiri (24 voix).