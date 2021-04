L'activité du "cartable muséal" a été lancée mardi à la maison de l’enfance assistée à Oran pour faire connaître les collections du Musée national public "Ahmed Zabana" aux locataires de l'établissement social, a-t-on appris mardi de cette structure culturelle.

Le but de l'initiative est de diffuser la culture muséale, de mettre en valeur l'histoire d'Oran, de faire découvrir les trésors de ce musée et ses activités culturelles et éducatives et de créer une atmosphère culturelle et de divertissement pour les enfants, a souligné la chargée de communication au niveau du musée.

Le programme comprend la présentation d'explications sur l'histoire du musée et de ses différentes collections de manière pédagogique en attirant l’attention des enfants sur l'importance de préserver le patrimoine et d'enrichir leurs connaissances historiques, ainsi que l'organisation d'ateliers pédagogiques pour les initier à certains arts tels que la coloration, la mosaïque et la poterie, a indiqué Leila Boutaleb.

Dans le cadre de l'activité du cartable du musée, qui se poursuivra jusqu'en mai prochain, le musée "Ahmed Z abana" a programmé la visite de trois autres établissements que sont les centres de l’enfance assistée situés dans les quartiers de Gambetta et de Djameledine à Oran et celui de la commune de Misserghine, a-t-on annoncé.