Organisée par le ministère de la Culture et des Arts au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, la conférence a permis d'aborder les concepts de la culture et de la communication, et la nécessité d''œuvrer pour la création d'un environnement à la culture".

Le professeur en Economie de la communication à l'université Alger 3, Achour Fenni, a relevé l'existence de cultures des secteurs spécifiques (associations, entreprises ...

), aux côtés des cultures savantes et donc dominantes, à l'instar de la musique, le théâtre, la littérature et la cinéma, entre autres, soulignant au passage, l'influence des "pôles culturels" constitués par les "réseaux de communication" des puissances mondiales qui ont imposé leurs propres "modèles culturels".

Les années 1980 ont vu l'émergence de "nouveaux pôles culturel" (Japon, Corée, Brésil...), poursuit le conférencier, affirmant qu'actuellement, la production culturelle "n'est désormais plus entre les mains des grands groupes et lobbys", mais bien à la portée de simples individus qui arrivent facilement à "produire du contenu" et qui sont suivis à l'échelle internationale grâce aux publications virtuelles sur les réseaux sociaux qui ont permis une "démocratisation de la Culture". Le progrès ayant poussé les gens à s'adapter aux nouveaux modes de communication, il reste impératif, conclut Achour Fenni, de "donner plus d'importance à la richesse et à la diversité de la culture algérienne", loin des manifestations culturelles ponctuelles, aux aspects officiels.

De son côté, l'universitaire, Ahmed Hamdi a rappelé l'importance de la "communication culturelle" et la nécessité de lui "créer un environnement", propice à une propagation de proximité, évoquant les temps passés où le "climat culturel" était des plus riche.

Il a également rappelé la nécessité de prendre en charge de "manière effective" la gestion de la "promotion et de la diffusion des projets culturels".

Le maître de conférence en sciences de l'information et de la communication de l'uni versité d'Oran, Fayçal Sahbi a quant à lui, noté l'interdépendance entre les concepts de "Culture" et de "Communication", citant, entre autre, le postulat du philosophe italien Umberto Eco (1932-2016) qui définit la sémiologie comme l'"étude d'un acte culturel, considéré comme une opération de communication".

Faisant remarquer le "flou conceptuel" dans la compréhension de ce que pourrait être la Culture et l'"absence de la dimension culturelle" dans l'acte de communication, le conférencier a souligné l'"impossibilité d'imposer une offre culturelle spécifique" appelant à travailler sur les "conditions politiques à réunir pour une meilleure communication de l'offre culturelle".