"Nous avons procédé, durant cette semaine, dans le cadre de la prise en charge des besoins des populations des zones reculées en matière de gaz naturel, à l’installation des chantiers de réalisation de sept projets devant contribuer au raccordement de 1.990 foyers, à travers quatre communes de la wilaya", a indiqué, à l’APS, la directrice du secteur, Chahrazed Telli Bouzid.

Ces projets inscrits dans le cadre du programme de la wilaya profiteront, selon la même source, aux régions d’Ouled Henni et Ouled Ali de la commune de Sendjas (700 foyers), les régions Chaabat Lebtal et Aouachria (530 foyers) de la commune d’Ouled Abdelkader, le lieu dit Khenanssa de la commune de Haranfa (220 foyers) et les région de Yachir et Dhahr Meddah de la commune de Tadjena (540 foyers), a détaillé la même source. La même responsable a signalé la poursuite en cours des procédures administratives relatives à la désignation des entreprises en charge du reste des projets de raccordement au gaz naturel, soit un programme de 65 projets visant le raccordement de nombreuses zones reculées de la wilaya. A noter l’installation, dernièrement, des chantiers de 15 projets de raccordement de 2.646 foyers à travers cinq communes, soit Oum Droue, El Karimia, Beni Haoua, Oued Sly et Bouzeghaia.

"La mise en service de ces projets permettra de porter le taux de couverture en gaz à prés de 80% à Chlef, à la fin de l’année en cours", selon les prévisions de la direction locale du secteur.