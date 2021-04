Après le ministre de la Défense, c'est au tour des chefs des armées de l'air, de terre et de la marine d'être remplacés par le président brésilien Jair Bolsonaro, qui subit de fortes pressions politiques en pleine crise sanitaire.

"Pour la première fois dans l'histoire, les chefs des trois forces de l'armée présentent leur démission collectivement, en désaccord avec un président", a relevé mardi le quotidien Folha de Sao Paulo (sud-est).

Le ministère de la Défense n'a pas précisé les raisons du départ des hauts gradés, qui a été annoncé à l'issue d'une réunion mardi à Brasilia en présence du nouveau ministre de la Défense Walter Braga Netto et de son prédécesseur, Fernando Azevedo e Silva.

Selon la presse brésilienne, le départ surprise de ce dernier a été très mal vécu par les commandants des trois forces, le général Edson Pujol (armée de terre), l'amiral d'escadre Ilques Barbosa (marine) et le chef de l'armée de l'air Antonio Carlos Bermudes.

Cet idéologue exalté proche de Jair Bolsonaro est accusé entre autres d'avoir entravé l'importation de vaccins en raison de ses mauvaises relations avec la Chine. Il a été remplacé p ar Carlos Alberto Franco França, un diplomate au profil plus discret.