"Parmi les institutions réunifiées figurent le gouvernement, le parlement, la Banque centrale, l'agence de l'énergie et l'ensemble des ministères", a indiqué M.Dbeibah, affirmant que "la Libye redeviendra un Etat unifié". M.Dbeibah a,en outre, affirmé que "les milices libyennes seront bientôt dissoutes et intégrées dans les corps de l'armée, des services de sécurité ou dans les autres institutions civiles", relevant que "le grand défi" est de parvenir à avoir une institution militaire unifiée Abdelhamid Dbeibah a ,par ailleurs, interpellé l'Union européenne(UE) en vue d'aider le gouvernement libyen dans la résolution du problème de l'immigration", soulignant que ce phénomène est aussi préjudiciable pour la Libye.

Jeudi, le chef de la diplomatie européenne ,Josep Borell, a renouvelé à Abdelhamid Dbeibah, le soutien de l'UE au gouvernement intérimaire e n Libye.

M. Borell qui s'est entretenu avec M. Dbeibah via un appel téléphonique "a réitéré l'engagement de l'UE a aider le nouveau gouvernement libyen dans la réédification des institutions de l'Etat, la préparation des prochaines élections générales et la relance de l'économie libyenne".

Le gouvernement intérimaire s'est fixé douze objectifs durant la période de transition devant prendre fin d'ici aux prochaines élections générales prévues le 24 décembre 2021.

Il s'agit, entre autres, de réunifier les institutions de l'Etat libyen, d'évacuer les mercenaires et forces étrangères présentes en Libye, d'améliorer le quotidien des Libyens et d'instaurer la réconciliation nationale.