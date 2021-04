Le ministère du commerce a annoncé mardi dans un communiqué le lancement de l'opération de vente en soldes du 7 avril au 13 mai, soit une semaine avant le mois de ramadhan jusqu'au 2e jour de l'aïd.

"Le ministère du Commerce informe les agents économiques et les consommateurs que l'activité de vente en soldes a été autorisée durant le mois de ramadhan et les deux jours de l'aïd el fitr de l'année en cours et ce, au niveau des locaux commerciaux, des foires et des espaces commerciaux réservés à cet effet", précise le communiqué.

"Dans le but de permettre aux consommateurs de bénéficier de la vente en solde avant le mois de ramadhan, les services du ministère du Commerce ont arrêté la date du lancement de ce type de vente à partir du 7 avril 2021 jusqu'au 13 mai 2021 coïncidant avec le 2e jour de l'aïd", ajoute la même source.

Dans le cadre des préparatifs de cette occasion religieuses et en facilitation des procédures administratives, "les agents économiques sont, exemptés à titre exceptionnel, des demandes d'autorisation pour l'exercice de cette vente", souligne le communiqué.

A ce propos, le ministère a appelé les agents économiques à profiter "pleinement" de cette occasion, les incitant à opter pour "la vente promotionnelle ouverte" toute l'année afin de soutenir la disponibilité des produits à des prix concurrentiels et abordables.

L'opération de vente promotionnelle et de soldes concerne, "les biens et les produits convoités par le citoyen dans de telles occasions, en particulier les denrées alimentaires, les légumes et les fruits, la viande de toutes sortes, les fruits secs, les fournitures de gâteaux, les vêtements et les chaussures, ainsi que les appareils électroménagers, les ustensiles et autres".

Ces modes de vente sont l'occasion pour les agents économiques de revitaliser et de mettre à niveau leurs activités, les appelant à les activer et à contribuer à proposer des prix bas et compétitifs, permettant aux consommateurs de bénéficier de biens et services à des prix promotionnels et réduits.

Par ailleurs, le ministère a appelé à "la nécessité de prendre toutes les mesures préventives dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, dans le but d'éviter tout danger pouvant affecter la santé des consommateurs, et à veiller à leur strict respect".

Il est à noter que la période des soldes a été étendue au mois de Ramadan et aux fêtes religieuses et à l'occasion d'événements commerciaux, en ve rtu du décret exécutif 20-399 du 26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif 06-215 du 18 juin 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d'usines et des ventes au déballage.