Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a présidé mardi une réunion d'évaluation consacrée au recensement de tous les obstacles entravant les projets, dont la réalisation est confiée aux OPGI de plusieurs wilayas du pays, selon un communiqué du ministère.

"Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé mardi au siège du ministère une réunion d'évaluation consacrée au recensement de tous les obstacles entravant les projets, dont la réalisation est supervisée par les OPGI au niveau de 17 wilayas du pays", a précisé le communiqué.

Cette évaluation, ajoute la source, vise à "garantir le bon déroulement et le parachèvement des travaux de réalisation des logements dans les délais impartis".

La réunion a été rehaussée par la présence du secrétaire général du ministère de l'Habitat, la cheffe de cabinet du ministère, le directeur général du logement et celui de la Caisse nationale du logement (CNI), ainsi que le président du Groupe d'intérêt économique des OPGI et de l'AADL, en sus des directeurs des OPGI des wilayas con cernées. Il s'agit des wilayas de Bouira, Tlemcen, Tizi Ouzou, Biskra, Ouargla, Béjaia, Mostaganem, Oum El Bouaghi, El Taref, Relizane, Saida, Alger (Hussein Dey et Dar El Beida), Batna, Blida, Boumerdes, Adrar et Médéa.