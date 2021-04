Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a annoncé mardi à Mascara qu’une réflexion est engagée actuellement au niveau du ministère pour la réalisation d’un circuit touristique au nom de l’Emir Abdelkader comportant différents sites historiques et archéologiques ayant trait à cette personnalité historique.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que son département ministériel oeuvre, en application des orientations du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune portant sur l’activation du secteur touristique et sa contribution à l'économie nationale en tant que source de revenus en devises, à réaliser des circuits touristiques en rapport avec le patrimoine historique, culturel et naturel important de différentes régions du pays, dont un portant le nom de l'Emir Abdelkader qui comporte divers monuments historiques et archéologiques liés à la lutte contre l'occupant français et aux efforts d'édification de l'Etat algérien moderne.

L'adoption de circuits touristiques q ui mettent en valeur le patrimoine culturel et historique du pays et ses symboles à travers l'histoire et dans divers domaines, contribue à la promotion de riches destinations touristiques dont dispose l'Algérie, à faire connaitre aux générations les sacrifices et contributions de personnalités nationales historiques et à renforcer l’identité nationale, a affirmé Mohamed Ali Boughazi.

D'autre part, le ministre a déclaré qu’une coopération est en cours entre différents ministères dont ceux du Tourisme, des Moudjahidine, de la Culture et des Affaires religieuses pour promouvoir les destinations du tourisme national et établir des circuits touristiques divers dans différents milieux dans le cadre de la vision du président de la République pour diversifier l’économie nationale et renforcer les recettes du pays hors exportation d'hydrocarbures.

Mohamed Ali Boughazi a valorisé les atouts énormes dont dispose la wilaya de Mascara dans le domaine touristique dont les stations thermales de la ville de Bouhanifia visitée chaque année par 7 millions de curistes et son patrimoine culturel et historique renfermant le site de l’homme primitif de Tighennif remontant à l’ère préhistorique, les monuments romains des communes de Beniane et de Bouhanifia, les vestiges ottomanes des communes de Mascara, El Bordj et El Keurt et les sites historiques de l’èpoque de l’Emir Abdelkader outre des forêts denses de plusieurs communes de la wilaya.

La wilaya a bénéficié de nouvelles structures d’accueil de qualité mardi, qui contribuent à renforcer sa position parmi les destinations touristiques, disposant de 48 hôtels d’une capacité d’accueil de 3.000 lits, nonobsant d’autres projets en cours de réalisation ce qui devra améliorer la capacité d’accueil des touristes, a-t-il encore souligné.

Lors de sa visite, Mohamed Ali Boughazi a inauguré un nouvel hôtel de deux étoiles à Bouhanifia qui comprend 35 chambres dont 25 suites haut de gamme, réalisées par une entreprise de capital public-privé, ainsi que deux autres de 3 étoiles dans la ville de Mascara d'une capacité de 252 et 106 lits.

Dans la même ville, le ministre a inspecté le projet de réalisation d’un hôtel de 70 lits qui devra être réceptionné avant la fin du premier semestre de l’année en cours et dans la ville de Sig un projet de construction d’un établissement privé (56 lits) dont le taux d’avancement des travaux a atteint 60 pour cent et qui sera livré avant la fin de l’année en cours.

M. Boughazi a suivi, à Bouhanifia, un exposé sur le secteur du tourisme dans la wilaya et un autre sur l’état d’avancement des travaux de réhabilitation des therme s Babour relevant de la station thermale de Bouhanifia qui seront livrés à la fin du mois de mai prochain.

Le ministre a présidé, dans la même ville, la cérémonie de signature de deux conventions de coopération entre la direction du tourisme et de l’artisanat et la chambre d’artisanat et des métiers de la wilaya d’une part et l’Agence nationale de soutien et de développement de l’entreprenariat et l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) d'autre part.

Au terme de sa visite dans la wilaya de Mascara, il a rencontré un groupe d’opérateurs en hôtellerie et tourisme qu'il a incités à investir davantage dans le secteur, à améliorer les services et prestations, à diversifier les circuits touristiques et à intensifier les campagnes de promotion du secteur.