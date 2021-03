Le risque de l'astéroïde "Apophis", qui a frôlé la Terre, il y'a quelques semaines, est écarté, a indiqué l'Agence spatiale européenne (ESA- European Space Agency), dans un article publié récemment.

L'ESA a publié ses nouvelles observations sur l'astéroïde "Apophis", affirmant que le risque de collision avec la Terre est désormais écarté pour au moins 100 ans.

L'agence observe, depuis plusieurs années, l'astéroïde Apophis, qui mesure environ 350 mètres de large.

Les observateurs se demandaient si cet astroïde rentre un jour en collision avec la Terre. Mais, selon les dernières analyses de son orbite, Apophis restera suffisamment à l'écart de la terre pendant au moins 100 ans.

"Quand l'astéroïde a été découvert en 2004, les astronomes ont d'abord prédit des risques de collision en 2029 puis en 2036 - deux hypothèses qui ont été ajustées ces dernières années. Il restait encore une faible chance d'impact en 2068 ", lit-on sur le site Numerama.

Le constat concernant ce risque écarté a été formulé par le Goldstone Deep Space Communications Complex (Centre de Communications Spatiales Longues Distances de Goldstone) et l'Observatoire de Green Bank. L'astéroïde n'est plus, par conséquent, sur la liste des risques de l'ESA, une liste qui réunit les objets ayant une chance, même infime, de rentrer en collision avec la terre.

Apophis occupait la huitième place du classement."Que cela arrive si tôt dans nos observations va servir de moteur pour améliorer nos capacités à prédire avec précision les mouvements de ces objets intéressants mais potentiellement dangereux. Avec le retrait d'Apophis de la Risk List, nous sommes proches d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de la défense planétaire", se félicite Juan Luis Cano, membre du Near-Earth Object Coordination Centre, cité par la même source.

"Bien que l'astéroïde était encore très loin [17 millions de kilomètres], les astronomes ont pu mesurer sa distance et revoir son orbite avant sa prochaine approche au plus près, programmée pour 2029 ", explique l'ESA. Le prochain rendez-vous est donc déjà pris pour le 13 avril 2029, avec Apophis qui passera à moins de 35.000 kilomètres (spoiler : il sera visible à l'œil nu). Ce nouvel événement sera une aubaine pour les scientifiques, qui pourront encore affiner leurs observations.