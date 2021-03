"Un total de 45 sites électroniques d'information ont été enregistrés au jour d'aujourd'hui, et l'objectif du secteur est d'arriver à une centaine avant l'été prochain", a déclaré à la presse M. Belhimer en marge des Assises nationales sur l'économie de la connaissance. Ces sites électroniques, dont le domaine est le .dz, sont "totalement sécurisés", a-t-il affirmé, indiquant que ces sites "doivent disposer d'un niveau professionnel respectant l'éthique journalistique et les lois de la République". M. Belhimer a déclaré, par ailleurs, que "la transition numérique de la presse écrite est désormais une nécessité impérieuse, au regard de l’évolution de la scène médiatique de par le monde", estimant que "la presse en papier est finie est que l’avenir réside dans la presse électronique".

"Entre 2010 et 2018, il a été enregistré une baisse de 80% des tirages de journaux en papier, un taux qui a encore régressé depuis la pandémie du coronavirus à cause de la non distribution de ces journaux", a-t-il estimé.

Il a fait savoir que "70% des lecteurs en Algérie accèdent, actuellement, à l'information par le biais de la presse électronique". "Nous allons soutenir la presse électronique et notre ambition est la création par les jeunes diplômés de sites électroniques notamment de proximité et spécialisés", a-t-il encore dit. Evoquant la publicité, le ministre a indiqué que "c’est le droit de tous les médias d’obtenir de la publicité publique en toute transparence, mais, a-t-il ajouté, notre priorité est la presse électronique".